“Resto al Sud”: da lunedì prossimo le domande per aprire un’impresa

Il ministero mette a disposizione 1,2 miliardi di euro per il Mezzogiorno: ogni aspirante potrà riceverne da 50.000 fino a 200.000

ROMA – Conto alla rovescia per ottenere un finanziamento (da 50.000 fino a 200.000 euro) per aprire un’impresa nel Mezzogiorno. A partire dalle 12 di lunedì prossimo, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni.

La dotazione finanziaria dell’intervento (“Resto al Sud”, promosso dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, e gestito da Invitalia) è di 1.250 milioni di euro.

“Per la prima volta – spiega Domenico Arcuri, ad di Invitalia – il governo ha messo in campo un incentivo che può coprire fino al 100% dell’investimento proposto dai neoimprenditori”. Si tratta di un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare a un massimo di 200.000 euro nel caso di più richiedenti (già costituiti in società o prossimi alla costituzione).