Natale è finito, l’autorizzazione pure

CATANIA – Continua l’attività di contrasto all’abusivismo e alle vendite irregolari condotta dal reparto Annona commerciale dei vigili urbani di Catania. Coordinati dal comandante del Corpo, Stefano Sorbino, gli agenti della polizia municipale hanno accertato che in piazza Cavour un venditore ambulante continuava a mettere in vendita pandori, panettoni, calze della befana con dolciumi e bottiglie di spumante senza essere in possesso di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, scaduta il 6 gennaio. L’operatore commerciale ha mantenuto illegittimamente l’installazione di tre “pagode” che sono state sequestrate. I prodotti sono stati devoluti in beneficenza alla Caritas.