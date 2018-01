Lui non la vuole, lei lo morde

Piazza Armerina . Da innamorata respinta a molestatrice inarrestabile per anni. L’ultimo episodio: rompe il finestrino e addenta il 34enne

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Stavolta lo stalking arriva da una donna. Anche con i morsi. I carabinieri di Piazza Armerina hanno arrestato la ventiseienne C. G. per atti persecutori nei confronti di un 34enne.

Da oltre due anni la ragazza si era invaghita dell’uomo, che le era stato presentato da alcuni amici in comune, senza essere corrisposta. Capendo di non essere corrisposta è passata quasi subito alle minacce, agli insulti, al danneggiamento dell’auto, arrivando perfino all’aggressione fisica ogni qualvolta lo incontrava per strada.

Più volte il giovane è stato costretto a ricorrere al pronto soccorso per lesioni e contusioni al volto. Nonostante le denunce il comportamento violento della donna non si è placato ma, con il passare del tempo, anzi si è fatto sempre più esasperato.

Nel maggio del 2016 è stata arrestata dopo un’aggressione al centro di Piazza Armerina. Le è stato imposto il divieto di avvicinamento, scaduto nell’estate dello scorso anno.

L’ultimo episodio nel pomeriggio di ieri, mentre l’uomo all’interno della propria auto: la ragazza ha frantumato il finestrino e lo ha preso a morsi.