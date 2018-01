CATANIA – Centodue paia di scarpe con il marchio contraffatto sequestrate e confiscate a ignoti a Catania nel corso dell’attività di contrasto all’abusivismo e alla contraffazione da parte della polizia municipale sono state devolute in beneficenza come disposto con ordinanza del giudice per le indagini del tribunale del capoluogo etneo. Cinquanta sono state consegnate all’Istituto Suore della Divina Provvidenza di via Della Concordia. Cinquantadue all’Oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco. I beneficiari della merce avranno l’obbligo di occultare la griffe contraffatta.