PALERMO – L’autopsia disposta dalla Procura, effettuata nella mattinata di ieri all’istituto di Medicina legale al Policlinico Giaccone di Palermo, non ha chiarito i dubbi sulla dinamica della morte di Palimaru Catalin, il pastore romeno trovato senza vita nelle montagne di Portella della Ginestra. Infatti il medico legale scrive nel referto che il decesso è stato causato dalla lesività traumatica riportata in testa, senza fornire ulteriori elementi. Per questo motivo le indagini dei carabinieri continuano non escludendo alcuna pista.