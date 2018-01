Fast and furious alla catanese, arrestato

CATANIA – Un 38enne, Salvatore Privitera, in evidente stato di ebbrezza, alla guida della propria Fiat Punto si è reso protagonista di un lungo e rocambolesco inseguimento con la polizia di Stato a Catania, danneggiando diversi mezzi e rischiando di travolgere anche un agente. L’uomo è stato arrestato da personale del commissariato Borgo Ognina. La vettura era stata intercettata dalla polizia stradale sul raccordo autostradale che percorreva in direzione Siracusa sulla corsia di emergenza.

La Fiat Punto non si è fermata all’alt e ha più volte tamponato l’auto della polizia, ma anche un furgone con persone a bordo e altre vetture. Quando ha urtato un new jersey a Gravina si è bloccato e per evitate di essere catturato ha tentato di travolgere il capopattuglia in retromarcia. Ha ripreso la fuga imboccando in contromano via Del Bosco dove è stato intercettato da una pattuglia del reparto prevenzione crimine in servizio al commissariato Borgo Ognina. Ma il guidatore della Fiat Punto non si è fermato.

Ha fatto inversione di marcia ed nuovamente fuggito, tamponando auto posteggiate, fino a che è stato ‘incastrato’ in una strada chiusa e arrestato. E’ accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, per le ferite procurate a due poliziotti, guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso.

La polizia municipale gli ha anche contestato la guida senza patente, il veicolo privo di assicurazione, la guida contromano, la mancata revisione dell’auto e il mancato uso della cintura di sicurezza. La Procura ha disposto l’arresto e il processo per direttissima, che sarà celebrato venerdì.