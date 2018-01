Il nuovo questore va a trovare il vigile picchiato in via del Rotolo

CATANIA – Il nuovo questore di Catania Alberto Francini si è recato in visita all’ispettore di polizia municipale Luigi Licari che la scorsa estate è rimasto vittima di un violento pestaggio in via Del Rotolo, ed è da poco tornato a casa. Dopo aver appreso la notizia di quanto era accaduto durante l’incontro istituzionale con il sindaco Enzo Bianco, il questore ha deciso di recarsi in casa dell’ispettore Licari che dopo una lunga riabilitazione è tornato a Catania.