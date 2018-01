Catania, sequestrato cantiere pericoloso

CATANIA – La polizia di Catania, durante l’attività di controllo del territorio nel quartiere di Picanello, ha sequestrato un cantiere edile con lavori in corso, volto alla realizzazione di più piani. Sin da subito, sono emerse gravi ed evidenti anomalie per ciò che riguarda la sicurezza dei muratori.

Gli agenti hanno notato un lavoratore posto in bilico ad alta quota poggiato su una struttura precaria con rischio di caduta. Dai controlli è emerso che il 67enne, che percepisce una pensione, prestava la propria attività in nero e senza alcun sistema di protezione. Anche gli altri muratori, al momento del controllo, non indossavano alcun sistema di protezione e operavano in condizioni di pericolo.

Inoltre, i ponteggi erano privi di parapetti con rischio di caduta dall’alto di cose e persone, all’interno del cantiere mancava il Pos (Piano Operativo Sicurezza) e sul posto non era presente il responsabile della sicurezza.