MESSINA – Ventidue anni, incensurato, Simone Aricò è stato arrestato ieri notte a Messina intorno alle 3 in via dei Verdi. I poliziotti lo hanno sorpreso a rubare uno scooter, di cui aveva già forzato il blocco accensione e che stava portando via a spinta in via del Vespro. Ha provato a scappare, poi a giustificarsi sostenendo che lo scooter fosse del padre e che lo volesse prendere senza permesso ma, di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso il furto dello scooter e persino del casco che indossava, rubato poco prima in via I Settembre. Aveva ancora nelle tasche dei pantaloni la chiave con cui aveva forzato il mezzo.