Catania, sventato il furto dello scooter

La polizia li sorprende in via Lago di Nicito: uno armeggiava con i fili e l’altro faceva il palo

CATANIA – Due giovani sono stati arrestati a Catania per tentato furto di uno scooter. Il 24enne G. Spanò e il trentenne G. Del Galdo sono stati beccati stamattina dalla polizia alle 9.45 in via Lago di Nicito vicino a un Honda SH 150 di colore nero parcheggiato sul marciapiede.

Uno dei due armeggiava con i fili, l’altro faceva da palo. Alla vista degli agenti, avvertiti da una telefonata, i ragazzi hanno provato a scappare ma sono sono stati subito bloccati. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari.