Un sexy shop accanto alla lapide di Fava

CATANIA – Erano in tanti alla commemorazione della morte di Giuseppe Fava, il giornalista catanese ucciso dalla mafia il 5 gennaio del 1984. Diversi anche i giovani. E quasi tutti si sono accorti che accanto alla lapide nell’ex via dello Stadio c’è un sexy shop. “Mio nonno da lassù forse si sta facendo quattro risate”, ha detto la nipote Francesca.

Un po’ di imbarazzo alla fine del corteo, ma per i parenti non è stata una sorpresa. “Ce ne siamo accorti un mese fa. Il titolare è un ragazzo, gli abbiamo parlato e lui è stato disponibilissimo a oscurare l’ingresso del negozio. Ci ha anche detto che Pippo Fava merita una targa con la sua storia. Per noi è bastato che le luci restassero spente nell’ora della commemorazione”.