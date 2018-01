PALERMO – Trent’anni di successi e di record, in cui nessuno è mai riuscito a mettere Baby in un angolo. Il musical “Dirty dancing, the classic story on stage” torna a teatro in occasione del trentennale del film. E passa anche dalla Sicilia. Si comincerà martedì 27 e mercoledì 28 febbraio alle 21.15 al Teatro Massimo di Palermo, quindi due serate a Catania: venerdì 2 e sabato 3 marzo al Teatro Metropolitan di Catania, sempre con inizio alle 21.15.

La regia è firmata da Federico Bellone. Dirty Dancing è un titolo da record ancora oggi: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano “(I’ve had) The time of my life”, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray. A teatro, in paesi di consolidata tradizione di spettacoli musicali come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo.