In Sicilia gennaio con lo scirocco

Altra pioggia al Nord, altro sole al Sud. Anzi, addirittura scirocco. Mentre una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna riporterà il maltempo al Settentrione, dicono i meteorologi di 3bmeteo.com, al Centro Sud le temperature saranno in decisa impennata con punte di oltre 20 gradi in Sicilia.

Forti venti di scirocco soffieranno con raffiche anche di oltre 50-60 km/h, con mari fino ad agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le isole minori.

“Farà caldo per il periodo non solo in Italia, ma anche su gran parte dell’Europa centrale e sui Balcani, dove forti venti meridionali porteranno le temperature su valori decisamente primaverili. Il vero freddo rimarrà per ora lontano. Una situazione diametralmente opposta a quella degli Stati Uniti orientali, che stanno fronteggiando una prolungata fase di gelo e neve”, spiegano gli esperti.