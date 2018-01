Ruba un cellulare alle Porte di Catania

Un 37enne ha eluso il sistema antitaccheggio, ma ad attenderlo c’erano i poliziotti. Fermati anche due romeni per il furto di vestiti: FOTO

CATANIA – Ieri pomeriggio la Polizia di Catania è intervenuta presso il centro commerciale “Porte di Catania” dove un 37enne, Vito Amelio, è stato sorpreso a rubare un telefonino cellulare.

Amelio aveva eluso il sistema antitaccheggio in cui era contenuto l’apparecchio telefonico, costituito da un blister in plastica rigida in cui erano state bruciate le cerniere esterne.

Il 37enne, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato.

Sempre alle Porte di Catania ieri pomeriggio sono stati bloccati dai carabinieri anche il 32enne romeno Ion Rusca e un connazionale 34enne per il furto di vestiti del valore di 300 euro. Anche in questo caso erano stati manomessi i sistemi di antitaccheggio.