Nell’auto in panne c’era un kg di hashish

I carabinieri si fermano a soccorrere tre persone sull’autostrada Palermo-Catania: la droga era nascosta in uno zaino

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato tre persone che erano rimaste in panne con l’auto vicino allo svincolo Buonfornello dell’autostrada Palermo-Catania. I militari si sono fermati per prestare soccorso e notando il nervosismo dei tre hanno deciso di perquisire la vettura, trovando un chilo di hashish in uno zaino custodito nel portabagagli. Il giudice ha convalidato gli arresti di Ivan Daniele Losi, 43 anni, e Abdallah Bah, 34 anni e stabilito la scarcerazione di Marco Oliva, 21 anni.