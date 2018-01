Tremenda Eleanor: Europa devastata

Una donna morta in Francia e moltissimi voli cancellati in diversi Paesi a causa della tempesta

PARIGI – Una donna morta in francia e voli cancellati negli scali di mezza Europa a causa del passaggio della tempesta Eleanor. L’incidente più grave sulle piste da sci di Morillon, nel dipartimento di Alta-Savoia, per la caduta di un albero. A fine mattinata la protezione civile francese aveva annunciato un primo bilancio di 9 feriti, di cui 4 gravi, e 3.500 interventi dei pompieri.

A Parigi è crollata l’impalcatura di un palazzo senza causare vittime. La Tour Eiffel, chiusa oggi al pubblico per la violenta tempesta con raffiche di vento fino a 150 km/h, ha riaperto nel primo pomeriggio.

A Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1.200 voli programmati per oggi, mentre per gli altri voli si prevedono ritardi fino a un’ora. Disagi e cancellazioni anche in Svizzera negli scali di Zurigo e Basilea.