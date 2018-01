In Sicilia una befana primaverile

Ancora una volta Italia spaccata in due: perturbazione al Nord, weekend col sole al Sud

Mentre al Nord si alternano perturbazioni e vento forte, al Sud in questo inizio di 2018 le temperature saranno in netto aumento nei prossimi giorni per effetto dei venti meridionali, con il vero freddo invernale che si terrà lontano dall’Italia.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com ci attende nel Meridione un weekend quasi primaverile, con punte intorno ai 20 gradi; più freddo al Nord ma comunque con massime localmente superiori ai 9-10°. “Un 2018 estremamente dinamico sull’Italia, interessata dalle code di intense perturbazioni che stanno colpendo l’Europa con pioggia, neve e venti tempestosi. Il weekend dell’Epifania si prospetta bagnato al Nord, molto più sereno al Sud”.