PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – Ieri notte alle 3.30 circa a Palazzolo Acreide una banda di 6 persone dopo aver divelto la porta d’ingresso della filiale dell’Istituto di Credito Banca Agricola Popolare di Ragusa in viale Dante Alighieri utilizzando come ariete un escavatore bobcat, ha portato via il bancomat su un autocarro Fiat Iveco risultato poi rubato, facendo perdere le proprie tracce.

L’autocarro è stato trovato dai carabinieri in un terreno in contrada Puoi. Vanno avanti le indagini.