Barbecue in casa: tutti intossicati

Fuori c’è troppo vento, a Capodanno arrostiscono la salsiccia nell’abitazione. E l’intera famiglia di Carini finisce in ospedale

PALERMO – Hanno pensato bene di arrostire la salsiccia in casa la notte di Capodanno: fuori c’era vento e così hanno preso il barbecue e lo hanno portato all’interno dell’abitazione. Una famiglia di Carini (Pa) ha rischiato così di morire per intossicazione da monossido di carbonio.

A salvarli i medici e i sanitari dell’ospedale Civico di Partinico. Le ambulanze del 118 hanno trasportato il padre, la madre, tre figli e il genero al pronto soccorso. I due genitori, di 50 e 40 anni, e i giovani con età compresa tra i 20 ed i 25 anni, sono stati ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Devono la loro salvezza alla tempestività dell’intervento e al trattamento in camera iperbarica.