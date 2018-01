Siracusa, sequestrati 100 chili di botti

PALERMO – A Siracusa i carabinieri hanno sequestrato botti illegali per oltre 100 chili. Tre giovanissimi sono stati individuati alla guida in condizioni psico-fisiche alterate da un’assunzione di alcolici oltre i limiti previsti e sono state elevate 29 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

Complessivamente sono stati oltre 100 i militari impegnati nella provincia di Siracusa nelle 24 ore per controllare il territorio, con servizi a piedi, in auto, moto e a bordo della stazione mobile.