Varchi presidiati e 9.000 posti Catania fissa le regole per la festa

CATANIA – La prefettura di Catania adotterà diverse misure per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti per il nuovo anno. L’accesso all’aerea dell’evento, tra piazza Duomo e piazza Università, sarà consentito esclusivamente attraverso appositi varchi presidiati da stewards, nel rispetto del limite di capienza massima che è stato fissato in novemila spettatori.

Raggiunto tale numero non potranno quindi essere assolutamente consentiti ulteriori accessi. Per questo la prefettura suggerisce ai cittadini di presentarsi con un certo anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo, ovvero le 22.30. Controlli saranno effettuati anche con metal detector.

Per ordinanza del sindaco è stata vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcooliche di gradazione superiore a 21°, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattina nel raggio di duecento metri dal luogo della manifestazione. E’ vietato anche il trasporto nell’area dell’evento di qualsiasi artificio pirotecnico.

“Non si dovrà prestare attenzione a eventuali segnalazioni di allarme – raccomanda la questura -, se non provenienti dai funzionari di polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico che, in caso di necessità, utilizzeranno impianti microfonici”.

Infine è stata anche adottata un’ordinanza prefettizia che vieta dalle 18 del 31 dicembre alle 7 dell’1 gennaio l’ingresso e il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate nell’aerea del centro urbano delimitata dalle seguenti arterie e piazza: piazza Europa, corso Italia, viale XX Settembre, viale Regina Margherita, viale Mario Rapisardi, piazza Eroi di Ungheria, via Palermo, piazza Palestro, via Acquicella, via della Concordia e via SS. Maria Assunta.