Assunti dopo 25 anni di precariato

Il Comune di Catania stabilizza 53 ex Puc. Bianco: “Presto toccherà ai rimanenti 127”

CATANIA – “Persone che vivevano nel precariato da oltre 25 anni saranno finalmente dipendenti comunali a pieno titolo”. Il sindaco di Catania Enzo Bianco annuncia la stabilizzazione definitiva degli ultimi precari del Comune.

“E’ una data storica”, dice Bianco dopo la consegna delle lettere di assunzione a 53 ex Puc. “Catania è una delle prime grandi città italiane a procedere alle stabilizzazioni così come previsto dalla vigente normativa. I rimanenti 127 ex Puc al momento proseguiranno nel loro attuale contratto e la loro stabilizzazione avverrà nei prossimi mesi”.