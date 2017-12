CATANIA – Oggi pomeriggio, subito dopo le 16,00, un violento incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione in stato di abbandono in un edificio di fronte piazza Cimitero a Mascalucia (CT).

Due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono sono intervenute insieme ad autobotti di rincalzo e un’autoscala.

Ancora in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile. In fase di accertamento le cause dell’incendio.