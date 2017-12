Esercizio provvisorio ok, votazione valida

All’Ars via libera al ddl: Miccichè, in base a una interpretazione del regolamento, ha ritenuto di avere raggiunto il numero di preferenze legale necessario. La protesta delle opposizioni

PALERMO – Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha ritenuto valida la votazione sul disegno di legge sull’esercizio provvisorio, che sarà in vigore fino al 31 marzo. Per Miccichè, infatti, il numero legale sarebbe da calcolare in base alla presenza dei deputati in aula rilevata dai tesserini inseriti negli scranni e non dal voto effettivo del parlamentare.

Oggi la soglia del numero legale era di 33 deputati. In base a questa interpretazione il presidente non ha tenuto conto che i voti erano 31, ma ha considerato i 60 tesserini inseriti dall’inizio della seduta.

“Quindi per quel che mi riguarda, facendo riferimento anche dei precedenti al Parlamento nazionale, la votazione è in numero legale. E il ddl è approvato”, ha detto. “La presenza è un conto – ha aggiunto Miccichè – ma il numero di persone che votano è un’altra cosa”.

Un’ora prima della ripetizione del voto la soglia era sempre di 33 deputati, i votanti sono stati 32 e il presidente Miccichè aveva rinviato la seduta per “mancanza del numero legale”. Dopo la decisione del presidente dell’Ars ci sono state forti proteste in aula da parte delle opposizioni.