PALERMO – Rapina alle quattro di questa mattina a Mazara del Vallo. Due autotrasportatori che aspettavano l’apertura di una ditta di surgelati sono stati rapinati e il carico di pesce surgelato da 110 mila euro è stato portato a Palermo. In quattro hanno immobilizzato i due dipendenti dell’impresa di trasporti.

Li hanno caricati in macchina e portati a Palermo. Qui dove aver girato per la città sono stati abbandonati in corso dei Mille. Durante il tragitto erano stati bendati. La motrice è stata ritrovata in via Oreto. in prossimità dell’ingresso dell’autostrada.