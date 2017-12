CATANIA – 1.858 chili di materiale esplodente abusivamente detenuto sequestrato e quattro persone denunciate costituiscono il bilancio di una serie di controlli della polizia di Catania in cinque depositi e fabbriche di Mineo, Acireale e Belpasso per verificare la legittimità della produzione e della distribuzione dei fuochi d’artificio. Il materiale è stato sequestrato in due delle cinque aziende controllate. In quattro aziende sono state riscontrate irregolarità di rilevanza penale come la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla licenza.