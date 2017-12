Pusher incastrati dal fiuto di Ivan

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla, coadiuvati dall’unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato due pusher: Paolo Battiati, 34 anni, e Vincenzo Pellegriti, 37 anni (già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza), entrambi del posto.

I due sono stati bloccati in via Padre Castelli, poi i militari hanno perquisito le loro abitazioni dove, grazie al fiuto del cane “Ivan”, sono state trovate e sequestrate dosi di cocaina e marijuana e un bilancino elettronico di precisione. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.