Incendio in un autolavaggio a Brancaccio

PALERMO – Incendio questa mattina in vicolo Chiazzese, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Il rogo è divampato all’interno di un autolavaggio e parcheggio privato per auto. A fuoco due camper, vetture e scooter.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona svegliati dai forti rumori di vetri rotti e da una densa coltre di fumo. Quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare l’incendio. Sul posto anche diverse volanti della polizia.

Notte di Natale di paura anche in contrada Erbe bianche, a Campobello di Mazara (Trapani), a causa di un incendio, la cui natura è in corso di accertamento, che si è sviluppato nell’area in cui nei mesi scorsi si erano installati oltre mille migranti lavoratori stagionali e che ancora oggi ospita, sempre in rifugi di fortuna, un centinaio di persone. Non ci sono feriti.

Per lo spegnimento del rogo, ieri sera, intorno alle 23, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano che hanno lavorato per circa tre ore. L’intervento non è stato facile per la presenza sia dei migranti, per i quali si è resa necessaria l’evacuazione, sia di bombole che per fortuna sono state portate in sicurezza prima che potessero scoppiare. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente il sito, peraltro realizzato in parte su un’area archeologica, dove si trovano anche molte baracche in legno e diversi cumuli di rifiuti. Indagano i carabinieri.