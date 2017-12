Bloccato mentre carica in auto i televisori

Catania . Topo d’appartamento sorpreso a rubare in via Pirandello

CATANIA – I Carabinieri di Catania hanno arrestato il 37enne Carmelo Brex per furto in un appartamento. Approfittando dell’assenza dei proprietari e forzando la porta d’ingresso si è introdotto in un’abitazione di via Pirandello a Catania per rubare due televisori con tecnologia di ultima generazione.

Sceso in strada li stava per caricare in auto quando l’equipaggio di una “gazzella”, insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, lo ha sottoposto a controllo accertando il furto.

La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre per l’arrestato, sottoposto al rito per direttissima, si sono aperti i cancelli del carcere di Catania Piazza Lanza.